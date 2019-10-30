國軍近期將有將領人事異動。因7月份私菸案影響，前6軍團指揮官黃金財中將調任憲兵指揮部指揮官，原6軍團副指揮官楊基榮中將直升指揮官，而導致懸缺

3個月的陸軍6軍團副指揮官一職，確定由現任航特部副指揮官劉協慶少將接任，將佔中將缺，將於明年元旦生效。過去國軍特戰出身的中將都只有特戰指揮官一位，劉協慶的晉升，對於國軍近年走向特戰化有相當大的關係。

除了劉協慶少將外，另外特戰出身的少將也將有重要任用而異動，國防大學陸軍學院院長郭力升少將，調任航特部副指揮官;澎防部參謀長張宗才少將，調任三軍大學陸軍學院院長。

這三位將領都是特戰部隊傘兵出身，郭力升少將曾經留美，通過美軍突擊兵訓練，也是國內唯一掛上美軍突擊兵的將領。張宗才少將也曾經赴美留學。

劉協慶軍旅生涯中，一直都是待在特戰部隊，在擔任航特部副指揮官前，曾經三度出任澎防部、十軍團、八軍團副指揮官。未來他接任6軍團副指揮官，就是第五度擔任「副指揮官」一職，因此被稱為軍團「最佳副手」的稱號。

從這次將領異動，可以看出國防部對於特戰部隊相當肯定，而特戰將領能紛紛接任重要職務，相對於特戰部隊有相當大的激勵作用。

(中時電子報)