台北市長柯文哲稱蔡英文總統與內政部不可能在8年蓋完20萬戶社會公宅，還說「我跳票，你一定也跳票！」民進黨北市議員王世堅30日嗆柯睜眼說瞎話，做不到還信口開河、鬼話連篇，沒有人比柯更惡劣，居然還瞎扯中央，想綁在一起玉石俱焚，奉勸柯管好自己就好，中央政府會自行煩惱去規畫。

王世堅說，柯5年前說8年要蓋5萬戶社會公宅，後來又降至4年2萬戶，但事實上，前4年只有3228戶，事實數據都在，柯文哲連最低的2萬戶都湊不好，還瞎扯中央，扯中央下水，而中央自有計畫，不像柯會改口，柯英管好自己台北市政，不在其位不謀其政。

王世堅痛批，中央有釋出資源，但柯自己跳票，導致中央跳票，還敢拿出來說嘴，根本在擺爛，中央在各縣市推動公宅都很成功，為何獨缺北市這塊？就是柯做不到嘛，中央無論在土地、金錢都有給予幫助，但柯還把跳票的責任推卸給中央，想綁在一起玉石俱焚，照責任比例柯要負擔90％。

王世堅還說，柯在公宅上嚴重跳票，很多也是收割前朝政績，有嘴說別人，卻沒眼睛檢視自己。

針對柯文哲嗆民進黨是分贓不均才會海選？ 王世堅說，海選是柯最喜歡用的口號，市民早已厭倦，海選就是騙人，從柯第1任就說要海選局處首長，結果海選半天是為了不分區名單，別裝神弄鬼了，第1名就是柯的北市府顧問蔡壁如，然後在沒有亮麗的名單下，才用海選炒作話題，吸引對政治有理想抱負的年輕人，但這只是柯的花招，別再騙人了，海選就是欺世盜名的幌子。

(中時 )