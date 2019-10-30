澳洲野生動物事務機關今天表示，東岸爆發的一場野火延燒超過2000公頃，數百隻無尾熊可能因此葬身火海。由於當地無尾熊族群基因特別多樣，若真無法倖免於難將是澳洲一大損失。

這場野火據信26日由閃電觸發，地點在雪梨以北約400公里處，目前火勢已竄燒超過2000公頃。火舌也侵入數百隻無尾熊的棲息地，令野生動物救援單位為這批「十分罕見」的無尾熊族群命運感到揪心。

新南威爾斯省麥夸利港無尾熊醫院（Port Macquarie Koala Hospital）院長艾希頓（Sue Ashton）告訴法新社：「這些無尾熊的特殊重要性在於牠們的基因非常多樣。」

艾希頓憂懼，數百隻無尾熊恐已死於野火。她說：「這是國家悲劇，因為這群無尾熊太獨特。」

多年來，人類為經濟開發而清除林地已造成以樹為家的無尾熊失去棲地，棲地間的來往也減少，同系交配的現象增加，隨之而來的就是基因多樣性降低。

飽受乾旱之苦的新南威爾斯省目前全境有超過70場野火持續延燒。當局表示，經大型滅火飛機協助控制火勢，麥夸利港（Port Macquarie）一帶的情勢已趨於和緩。

艾希頓表示，野生動物救援志工明天或後天將和消防員一同出動勘災，並即刻救援倖存無尾熊。無尾熊遇火會爬到樹頂避難，並將小小身軀蜷曲緊縮成球狀。若火災不過造成牠們的毛髮被燒焦，則只要新毛長出即無大礙，但若火勢加大、火舌隨樹體延燒，則無尾熊「必死無疑」。

(中央社)