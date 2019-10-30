旅行社女老闆發現丈夫施男帶大陸團，竟與女團員阿嬌搞曖昧，手機簡訊互稱「老公」、「老婆」，丈夫還甜言蜜語：「我對妳亦是真心真意」，她告兩人妨害家庭，又怒告發現阿嬌沒繳團費共6萬多元，丈夫還袒護說，阿嬌已繳費給他，老闆娘氣到再丈夫背信。法官判阿嬌要繳團費2萬7000元。

判決書指出，施男是旅行社女老闆的丈夫，也是旅行社合格領隊，他在2017年5月4日及2018年5月12日各帶團到溫州及長江三峽，團費個為2萬1900元及3萬9000元。女老闆控告阿嬌參加兩旅遊團，卻未繳費共6萬900元，屢經催討，但都未收到款項。

女老闆與阿嬌除有「錢債」未清，還有「情債」未了。女老闆發現丈夫施男與阿嬌兩人在手機簡訊竟互稱「老公」、「老婆」，還暗通款曲、大搞曖昧，氣到怒告兩人妨礙家庭。

施男傳給阿嬌簡訊：「雖然累，但腦中卻一直思考著，如兩人真心相處卻在猜疑著心態，這會陷入痛苦深淵，同時希望妳能信任我，不要懷疑我對妳的心」、「老婆早安，我對妳亦是真心真意，並非沒給妳安全感，而我一直強調我不會對不起妳」；阿嬌則傳給施男：「老公早安，老公是你給我沒有安全感，我對你是否真心，不用我說你也知，希望之前所說一一兌現」。

阿嬌坦承參加溫州團，團費已交給施男；她並未參加長江三峽團，僅湊票而已，並已支付機票、保險及共乘車輛費1萬2000元給施男。施男也證稱，阿嬌已繳相關費用給他。

但女老闆提出阿嬌出團的保險紀錄、房間分房表、出遊照片及機票購買證明等，又找到2名長江三角洲團員，指證阿嬌與團員參加長江三峽團旅遊8天。女老闆指稱，施男可能沒繳出應繳回公司的錢。

法官認定，阿嬌已繳交溫州團費及長江三角洲團費的1萬2000元，判決她尚需再繳交補足旅遊團費2萬7000元。

(中時 )