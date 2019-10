喜歡看影集《冰與火之歌-權力的遊戲》(Game of Thrones)的朋友有福了!HBO總裁於美國時間29日宣布將續訂超夯美劇《冰與火之歌》。新的影集叫做《龍之族》(暫譯:Dragon of House),內容將呈現影集裡300年前的故事內容,主要描述傳奇的坦格利安家族(House Targaryen )的歷史,請拭目以待!

就在日前HBO才宣布《冰與火之歌》前傳影集將告吹,美國時間29日HBO總裁Casey Bloys 又隨即宣告衍生劇《龍之族》的誕生。這次不是考慮推出,而是直接續訂了。此影集一共有10集,講述在「權力的遊戲」發生大約300年前,關於「龍之一族」坦格利安家族的故事。

綜合外媒報導,《龍之族》的故事腳本是基於《冰與火之歌》原作作者喬治馬丁(George RR Martin)在2019年的著作《龍與血》(Fire and Blood)。故事內容著重在坦格利安當出征服維斯特洛(Westeros)發生的歷史。新系列中的事件最終將導致《龍之舞》(The Dance of the Dragons),是坦格利安家族裡,兩個對立分支之間舉行的大規模內戰。由於10集小說已經推出,影集不會像《冰與火之歌》一樣,無法忠於本作內容遭讀者吐槽。

而HBO總裁Casey Bloys透露,《火與血》(Fire and Blood)的故事始於傳奇的征服者伊耿(Iegon the Conqueror),《冰》劇裡引導權力遊戲發生的「鐵王座」(Iron Throne)的創造者,接著講述了為爭奪這個標誌性席位而奮鬥的坦格利安的後代,一直到內戰《龍之舞》幾乎使他們的王朝分裂。

