喜歡看影集《冰與火之歌－權力的遊戲》（Game of Thrones）的朋友有福了！HBO總裁於美國時間29日宣布將續訂超夯美劇《冰與火之歌》。新的影集叫做《龍之族》（暫譯：Dragon of House），內容將呈現影集裡300年前的故事內容，主要描述傳奇的坦格利安家族（House Targaryen ）的歷史，請拭目以待！

就在日前HBO才宣布《冰與火之歌》前傳影集將告吹，美國時間29日HBO總裁Casey Bloys 又隨即宣告衍生劇《龍之族》的誕生。這次不是考慮推出，而是直接續訂了。此影集一共有10集，講述在「權力的遊戲」發生大約300年前，關於「龍之一族」坦格利安家族的故事。

綜合外媒報導，《龍之族》的故事腳本是基於《冰與火之歌》原作作者喬治馬丁（George RR Martin）在2019年的著作《龍與血》（Fire and Blood）。故事內容著重在坦格利安當出征服維斯特洛（Westeros）發生的歷史。新系列中的事件最終將導致《龍之舞》（The Dance of the Dragons），是坦格利安家族裡，兩個對立分支之間舉行的大規模內戰。由於10集小說已經推出，影集不會像《冰與火之歌》一樣，無法忠於本作內容遭讀者吐槽。

而HBO總裁Casey Bloys透露，《火與血》（Fire and Blood）的故事始於傳奇的征服者伊耿（Iegon the Conqueror），《冰》劇裡引導權力遊戲發生的「鐵王座」（Iron Throne）的創造者，接著講述了為爭奪這個標誌性席位而奮鬥的坦格利安的後代，一直到內戰《龍之舞》幾乎使他們的王朝分裂。

HBO總裁於美國時間29日宣布將續訂超夯美劇《冰與火之歌》。新的影集叫做《龍之族》（暫譯：Dragon of House），內容將呈現影集裡約300年前的故事內容。（摘自slashfilm）

(中時電子報)