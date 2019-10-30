國民黨雲林縣黨部今天成立雲林縣婦女後援會，總統參選人韓國瑜妻子李佳芬現身懇託支持，盼凝聚大家力量支持韓國瑜共同改變台灣未來。雲林縣長張麗善出席活動時表示，民進黨執政大家有苦難言，同婚政策讓孩子無法傳宗接代，媽媽會痛心，讓國家走向黑暗的未來。

據《中央社》報導，李佳芬、全國婦女後援會總會長邵曉鈴等人力挺2020總統立委選舉雲林縣婦女後援會，邵曉鈴授戰旗給雲林縣婦女後援會總會長廖千慧，「團結雲林、贏回台灣」。

李佳芬表示，雲林的農業扮演關鍵角色，只要雲林的農業問題解決，全國的農業問題就解決一半，韓國瑜關心農業，也沒有總統參選人的妻子像她一樣在農業大縣長大，今天站出來還是期望凝聚大家力量，支持韓國瑜共同改變台灣未來。

韓國瑜日前提出留學補助，李佳芬解釋，韓國瑜就讀大學和研究所時，家境貧寒，有幸參加救國團的海外青訪團打開視野，所以韓國瑜希望年輕一代也有機會出國，卻被有心人士斷章取義。

張麗善出席後援會致詞時表示，民進黨中央執政大家有苦難言，同婚政策讓孩子無法傳宗接代，媽媽會痛心，讓國家走向黑暗的未來。

李佳芬在活動結束後隨即搭高鐵北上繼續參加其他選舉活動，而韓國瑜下午4時則到雲林縣第二選區（山線）繼續下鄉之旅，夫妻倆分進合擊，拉抬選情。

(中時電子報)