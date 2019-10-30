12金像獎評委 他們用什麼標準評選出年度大獎 16:032019/10/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月23日，12位創意大咖彙聚在臺北旺旺中時媒體集團總部，進行一年一度的時報獎全球總決審，來自業界、學界、媒體界的專家學者們秉持高標準、嚴要求，對184件入圍作品進行評審，最終評選出49個大獎，包含年度最佳金像獎3個，單項金像獎6個，銀像獎7個，銅像獎6個，技術類最佳6個等。 12金像獎評委 他們用什麼標準評選出年度大獎 評審們堅持自己對創意的標準，認真履行評委職責，出色地完成了本屆評審工作。對此，時報金像獎組委會表示感謝。對於創意標準，每位專家都有不同的解讀和思考，來聽聽他們心中的聲音。 金像獎評委心中一把尺： Wunderman Thompson亞太區首席創意官/創意委員會主席勞雙恩：原創和時效，評不同媒介的touch point，要考慮到每一個媒體的特徵。 聯廣傳播集團創意長狄運昌：勇敢是最後的態度。 偉門智威 首席創意長常一飛：作品能解決問題，會肯定它。能驅動我，影響我，就是好作品。 靈智廣告董事總經理/首席創意官陳宣宇：創意要符合人性，要擲地有聲，不要為創意而創意。每個投資要再三被審視。 DBB中國區首席創意官李浪：從心裡嫉妒他，恨不得這作品是我做的，就是好作品。 電通國華總經理/創意執行長陶淑真：創意產生如同在戰場，不要和平，要開戰，磨煉碰撞出最好的創意。 李奧貝納創意合夥人楊乃菁：重視原創是不是big idea，巧妙結合媒體與消費者洞察，看是不是觸動人心。 創異廣告總經理邰柏慶：換位元思考，以消費者的角度感受作品，感受是不是好作品。 台灣奧美群創意總監陳羿宏：跳出常規、框框，用不同方式說故事，多一些公益，特別有意義。 ADK TAIWAN執行創意總監蔡坤烈：給我驚喜與意外，想要去檢討與學習，會給他高分。 Loong資深創意長工龍傑琦：希望看到兩岸作品的大碰撞，尤其是兩岸媒體環境大不同，可以觀摩到好作品。 我是大衛廣告創意長王俊源：看了廣告，內心會微笑，這廣告就太好了。 更多活動的精采內容及獲奬名單請至「2019臺北創意節」官方網站 (中時電子報) #創意 也許您會感興趣 推薦閱讀 Port23肉食主義無負擔 04:102019/10/26 娛樂新聞 婦聯會金像獎微電影賽頒獎 得獎影片濃濃眷村情 16:302019/10/26 娛樂 六和高中校慶 運動會創意又熱鬧 17:532019/10/26 生活 2019臺北創意節 時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮 追隨光‧成為光 點亮榮耀創意之光 19:062019/10/26 兩岸 未來創意論壇菁英開講 04:102019/10/27 《旺來報》 台灣農業標準學會 推動人道與友善飼養 04:102019/10/28 產業特刊 台灣PAY不會打掉重練 財金：推共通支付標準 拓商機 04:102019/10/29 金融．稅務 高中亮妹齊聚 創意愛國歌曲競賽受矚目 08:592019/10/29 社會 習大大定調 陸為ITU建區塊鏈發票國際標準 17:312019/10/29 兩岸 金馬創投會議評審公布 獎額高達600萬 21:252019/10/29 娛樂 兩岸熱門新聞 國台辦未正面回應小英五月天演唱會：兩岸文化交流態度未變 - 兩岸 大陸與12國就邊界問題達共識 不包括這2國 - 兩岸 知專女浮屍命案未明 面談會遭縱火而中止 - 兩岸 陸5軍艦 穿宮古、對馬海峽 - 焦點新聞 - 旺報 ECFA明年停？ 國台辦未正面回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。