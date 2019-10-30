10月23日，12位創意大咖彙聚在臺北旺旺中時媒體集團總部，進行一年一度的時報獎全球總決審，來自業界、學界、媒體界的專家學者們秉持高標準、嚴要求，對184件入圍作品進行評審，最終評選出49個大獎，包含年度最佳金像獎3個，單項金像獎6個，銀像獎7個，銅像獎6個，技術類最佳6個等。

12金像獎評委 他們用什麼標準評選出年度大獎

評審們堅持自己對創意的標準，認真履行評委職責，出色地完成了本屆評審工作。對此，時報金像獎組委會表示感謝。對於創意標準，每位專家都有不同的解讀和思考，來聽聽他們心中的聲音。

金像獎評委心中一把尺：

Wunderman Thompson亞太區首席創意官/創意委員會主席勞雙恩：原創和時效，評不同媒介的touch point，要考慮到每一個媒體的特徵。

聯廣傳播集團創意長狄運昌：勇敢是最後的態度。

偉門智威 首席創意長常一飛：作品能解決問題，會肯定它。能驅動我，影響我，就是好作品。

靈智廣告董事總經理/首席創意官陳宣宇：創意要符合人性，要擲地有聲，不要為創意而創意。每個投資要再三被審視。

DBB中國區首席創意官李浪：從心裡嫉妒他，恨不得這作品是我做的，就是好作品。

電通國華總經理/創意執行長陶淑真：創意產生如同在戰場，不要和平，要開戰，磨煉碰撞出最好的創意。

李奧貝納創意合夥人楊乃菁：重視原創是不是big idea，巧妙結合媒體與消費者洞察，看是不是觸動人心。

創異廣告總經理邰柏慶：換位元思考，以消費者的角度感受作品，感受是不是好作品。

台灣奧美群創意總監陳羿宏：跳出常規、框框，用不同方式說故事，多一些公益，特別有意義。

ADK TAIWAN執行創意總監蔡坤烈：給我驚喜與意外，想要去檢討與學習，會給他高分。

Loong資深創意長工龍傑琦：希望看到兩岸作品的大碰撞，尤其是兩岸媒體環境大不同，可以觀摩到好作品。

我是大衛廣告創意長王俊源：看了廣告，內心會微笑，這廣告就太好了。

(中時電子報)