一覺醒來發現落枕了超痛怎麼辦？物理治療師指出，千萬不要自己用手硬坳，反而更痛又好不了他建議先用毛巾熱敷，以及用3招姿勢舒緩頭歪疼痛的不適感。

ETtoday報導，大林慈濟醫院復健科物理治療師鄭翔瑋表示，落枕是椎間盤壓力不平衡造成的，可以透過外力，幫助椎間盤條回正常的壓力狀態。第1招，找一條毛巾，對折、用手抓住兩端，套在頸部協助頭轉動，每一回轉10~15次，一天三回，可以幫助椎間盤回歸原位。

鄭翔瑋說，第2招則是用另一邊的手壓在落枕的肩膀上，空的手再幫忙施力，向前、向下壓約10~15次，可以緩解落枕症狀。

鄭翔瑋說，如果痛到下不了床，可以用第3招，找二條浴巾，一條對折成長條狀，另一條則纏繞在上面，做成頸圈，套在脖子上以雙手拉著，就可慢慢地起床、減輕疼痛。同時提醒，長時間低頭或側偏著頭的人，建議每半小時至一小時讓頭回到中間，兩側伸展一下，可以預防落枕發生。

(中時電子報)