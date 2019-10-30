台中副市長楊瓊瓔會勘潭北橋現況時表示，將進行拓寬工程，預計明年初發包動工。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭北橋已逾40年歷史，橋面寬度狹窄造成會車不易，且因橋梁底高程不足以及橋墩基礎突出造成河道束縮，豪雨時水流經橋面灌出致附近淹水。市府表示，潭北橋將進行拓寬改建，工程總經費約650萬元，預計明年初發包，第3季前完工。

市議員賴朝國接獲陳情指出，潭北橋跨越柳川北屯支線，連接潭北里及嘉仁里，通車使用至今超過40年，橋樑破損嚴重且遇雨則淹水，確有改善必要；其服務處30日召集相關單位會勘。

當地潭北里里長林俊堂指出，每逢颱風或大雨，潭北橋下的河水因宣洩不及滿溢，淹沒橋面致無法通行，必須拉封鎖線，影響附近住戶居住安全，且潭北橋因路寬不足，常上演汽、機車爭道險象，橋墩可見多處擦撞痕跡，若發生火災意外恐影響救災。

副市長楊瓊瓔表示，目前潭北橋樑寬度僅4.5公尺，將擴寬成9公尺，工程總經費約650萬元，由中央水利署補助455萬元，市府配合195萬元，而橋面下兩條直徑10公分的自來水管，將盡速協調水公司進行調整，預計明年初發包，第3季前完成改建工程。

(中時 )