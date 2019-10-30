反毒大使教導「拒毒8招」，教導民眾拒絕毒品。（台中市警2分局提供／張妍溱台中傳真）

發生中興大學黃姓男大生，29日凌晨遭賴男毒駕撞死肇逃一案，震驚社會；「毒品害人不淺」，市警二分局長蔡元戎沉重呼籲，珍惜生命，請拒絕毒品，勇敢向毒品說「NO」；毒駕上路視為危險駕駛，若致人於死，將涉犯妨害公眾往來安全致死罪。

台中市警二分局日前舉行北區運動會舉辦反毒、防詐、防竊犯罪預防宣導活動，現場反毒大使，以情境式解說，告訴大家如何拒絕毒品的誘惑，深植民眾對反毒的知能；市警二分局長蔡元戎現場與民眾互動，讓民眾瞭解反毒重要性，警民一同反毒。

反毒大使教導「拒毒8招」：1、堅持拒絕法2、告知理由法3、自我解嘲法4、遠離現場法5、友誼勸服法6、轉移話題法7、理性說服法8、反向激將法等，教導民眾拒絕毒品。

警方指出，新興毒品日益氾濫，常以卡通、貼圖的包裝設計，或偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果、餅乾等型式販售，誘騙年輕人使用，青少年因對毒品傷害認識不清，基於好奇心或身邊損友誘惑，不幸染毒，斷送美好前程。提醒民眾，來路不明食物勿輕易嘗試，勇敢拒絕。

(中時 )