新手爸爸趙又廷最近一邊拍戲，還得抽空出席時尚大秀，被虧是在搶奶粉錢，但他不以為意，還公開放閃，直說造型都是老婆高圓圓一手打理。事實上，趙又廷今年有多部新作品與觀眾見面，但現在的他更重視家庭生活與工作的平衡，希望多陪陪太太和女兒，因此除了精挑戲劇作品，他也坦承現在比較沒法參與綜藝節目的演出。

不過別難過，喜歡趙又廷的粉絲可鎖定即將在中天綜合台播出的《快樂大本營》，就可以觀賞他真性情又逗趣的演出。趙又廷在節目上被主持人問到：「難道你的另一半是不生氣的嗎？」他自信回答：「是沒有我哄不好的。」讓眾人驚呼：「是什麼招數趕緊傳授啊？」但他接著就破梗：「是因為老婆很少生氣啦。」讓人羨慕高圓圓不僅長得美，個性也跟仙女一樣溫柔。

鄭元暢與吳尊也來分享「撩妹」絕技。（圖／中天）

在《快樂大本營》中，撩妹高手不只趙又廷，鄭元暢與吳尊也來分享「撩妹」絕技，像是本想藉道具加分的鄭元暢，卻拿到一把卡通雨傘，讓主持人笑喊：「散（傘）了吧。」但鄭元暢絲毫不受影響，緊挨著飾演女友的吳昕，溫柔地說：「我知道妳生氣得內心狂風暴雨，但我願意為妳遮風擋雨。」靠著浪漫情話扳回一城。更多精彩內容敬請鎖定11月2日起中天綜合台每周六晚間10點《快樂大本營》。

20191028中天新聞 「快樂大本營」公開撩妹絕技！ 趙又廷：沒有哄不好的

(中時電子報)