原本深受球迷期待的中華隊「火球投手」劉致榮卻要陣前因傷退隊，劉致榮表示，心情的確很複雜，中華隊總教練洪一中雖然早點預感，但仍舊祝福劉致榮身體健康。

表達要退隊之後，今（30）日劉致榮來到中華隊練球的桃園球場短暫露臉，隨後打包離開球場，他表示，感謝教練團，這幾天在團隊學到很多，未來自己會在美國好好努力，期待學長們在12強拿到東京奧運門票。

劉致榮退隊的原由是在10月28日自辦熱身賽投完後，手臂出現緊繃狀態，昨天前往醫院檢查，檢查右手疲勞指數過高，肌肉有點緊繃，肌腱快要發炎了，加上劉致榮最近體重一直往下降，大約掉了3公斤左右。

劉致榮表示，退出中華隊心情複雜，難得可以進來這麼強大的團隊，很榮幸可以被選為中華隊成員，他很想打12強比賽，現在只能休息，未來的路還很長，希望這樣的決定可以保護自己。

從今年9月梅花旗錦標賽打完以來，至今劉致榮都沒有好好休息，比賽一場接著一場，雖然恢復狀況都還不錯，只是肩膀還是有些緊繃，所以才會安排檢查，退隊後，劉致榮需要先休息一下。

劉致榮退出中華隊後將會持續訓練，等待紅襪體檢報告通知，中華隊總教練洪一中表示，希望他能夠健康，不希望用健康去換球隊的成績。

(中時電子報)