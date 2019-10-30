觀光局今(30)日舉辦星級旅館行銷活動發表會，邀請日本百萬網紅三原JAPAN出席與張錫聰副局長共同啟動「幸運星輪盤」及「網紅星直播體驗」優惠活動，民眾從12月1日起，可至臺灣旅宿網「星級旅館 心動之旅」活動專區進行知識小遊戲，啟動「幸運星輪盤」就有機會獲得訂房優惠折抵1,000元。

另外，觀光局結合星級旅館評鑑標準舉辦心動主題旅宿選拔活動，經過民眾線上票選及產官學界專家評審，已遴選出「2019年度之星」及心動主題旅宿「友善服務之星」、「休閒度假之星」、「時尚美學之星」、「環保智能之星」合計百家星級旅館，特於今日舉辦2019年度星級旅館頒獎典禮，由觀光局副局長張錫聰頒發獎座表揚，感謝旅館業者用心經營星級旅館品牌，現場眾星齊聚、星光熠熠。

其中，2019年度之星共有10家，分別是：大地酒店、大倉久和大飯店、大億麗緻酒店、日暉國際渡假村、台北W飯店、台北美福大飯店、亞都麗緻大飯店、理想大地渡假飯店、圓山大飯店、福容大飯店麗寶樂園。

張錫聰表示，為與國際旅館評鑑標準接軌並輔導旅宿業品質優質化，觀光局積極推展我國星級旅館品牌，以客觀且具公信力之評鑑標準呈現旅館的服務品質及市場定位，提供國內外旅客具備安全、衛生與服務品質的住宿選擇。

張錫聰說，透過客觀標準與專業委員所評鑑出的每一家星級旅館都是用心服務的好旅館，本次選拔活動，星級旅館業者報名相當踴躍，難免有許多遺珠之憾。「只要有星，就是好旅館」，請民眾認明星級旅館就是品質保證的選擇，歡迎搜尋臺灣旅宿網享星級旅館好康優惠。

(工商 )