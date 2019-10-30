時序入秋，來北海岸來趟山海小旅行吧！新北市政府漁業處於11月在水湳洞漁港推出「水湳洞，別有洞天」海洋系列工作坊，共有7場海洋教育體驗行程，開啟民眾對海的想像，更結合最近火熱的十三層光雕美景，首度在漁港架設陸、水域燈光，打造漁港光景，用光串聯新北山海美景，11月3日(日)進行點燈開幕，11月3日至5日每晚6點到9點可在水湳洞漁港東碼頭一覽山、海光景。!

「海味體驗」品嚐瑞芳區漁會家政班媽媽，烹調小卷的美味。（圖取自新北市漁業處官網）

水湳洞以溪流穿透海蝕洞而得名，市府以水湳「洞」的圓形光蘊為概念，打造漁港光景，象徵人們串連、聚集與回流，帶給漁港與海洋新的力量。

「漁船導覽」跟隨船長的腳步，實際體驗漁港生活。（圖取自新北市漁業處官網）

從漁港邊的船塢候車亭開始，循著浪漫的燈光，穿越寧靜的社區通道，進入漁港，體驗漁港夜間靜溢氛圍，再加碼打造水中燈光，結合漁船水下集魚燈與圓形光蘊，形成寧靜卻生動的波光氛圍，呼應鄰近黃金山城上十三層遺址的溫潤光澤，一次盡覽山海美景。

「海味體驗」品嚐瑞芳區漁會家政班媽媽，烹調白帶魚的美味。（圖取自新北市漁業處官網）

漁港是一扇通向海洋的窗戶，開啟人們對海的想像，市府規劃「漁港光景」、「海味體驗」、「漁港日常展」、「海洋講座」、「漁港散步」、「漁船導覽」等六個主題，混搭成七場工作坊，作為民眾認識海的第一堂課，引導人們走進漁港，欣賞漁港風景、品嚐海鮮美食，還能進一步了解漁港的日常生活，由專業的船長帶領民眾登船，親眼目睹漁船的實際操作。

「海洋講座」更邀請中央研究院研究員鄭明修、水湳洞漁港小船聯誼會會長陳義聖及山城美館館長林正文等三位重量級講師，從學術、生活到人文等不同面向切入，讓民眾開始「知道海」、「親近海」，也來學習思考如何「保護海」、「利用海」，縮短人們與海的距離，每場工作坊開放名額30人，需透過「活動通」線上報名，報名時將酌收新臺幣300元保證金，並於當日活動結束後現場退還，歡迎民眾儘早報名，一起探索海洋之美。

(中時電子報)