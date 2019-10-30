竹南君毅中學參加勞動部主辦的機器人大賽，獲得佳績。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學參加勞動部主辦的機器人大賽，獲得佳績。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

勞動部勞動發展署日前在台南首府大學舉辦機器人大賽，參賽隊伍多達800隊，竹南君毅中學派隊參加其中3組比賽，結果奪2金2銀佳績，以及多名佳作等佳績，君毅中學目前在國中部設有機器人特色班，高中部也有資訊科及智慧機器研發中心，多名同學獲得保送台科大等國立大學資格，已成苗栗地區發展智慧機械人重要學校。

據君毅中學表示，設計機器人是一項跨領域的專業，需應用機械、電子、電機、程式相關知識，再融入創意思考及解決問題的能力，藉由智慧機器人競賽鼓勵國內青年學子整合專業知識、激發創新思維，設計具創意性、實用性之機器人產品及智機化應用，提供平台切磋交流，期望能將學界創意能量最大化於實務應用，未來將是一個由行動網路、自動化和人工智慧（AI）所引領的新時代。

日前，由勞動部勞力發展署所主辦的全國機器人大賽，在台南首府大學舉行，共有全國國中以上各級學校，共800支隊伍參加。比賽項目共有AI創意自走車、機器人手臂、自走車避障、輪型機器人走創意軌道等，君毅中學選派學生參加其中3項比賽，結果成績閃燿，榮獲2金2銀。

獲獎者包括機器手臂車：第一名：張皓鈞 林義峰。第二名朱起萱 林佑鴻。輪型機器人走創意軌道賽 (青少年組)第一名：張程原 林家德。自走車避障青少年組獲得第二名：康秉澤 劉宥稼。第四名：黎力綱 蔡靖騰。另外，自走車避障(青少年組) 佳作19隊；輪型機器人走創意軌道賽 (青少年組) 佳作16隊。成績非常優良。

(中時 )