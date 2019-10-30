李佳芬30日新北二度鐵人行程；中和區要贏10萬票 16:152019/10/30 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬（右七）返回韓國瑜故鄉-中和區輔選邱烽堯(右八)，獲得全場熱情支持者歡呼。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李佳芬（左二）返回韓國瑜故鄉-中和區輔選邱烽堯(左)，向熱情支持者握手致意。（陳怡誠攝） 李佳芬（中）返回韓國瑜故鄉-中和區輔選邱烽堯（左），向熱情支持者揮手致意。（陳怡誠攝） 國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬繼本月初到新北進行「鐵人輔選行程」，30日二度赴新北，自中午到晚上連趕永和、中和、淡水、五股、新莊、汐止等6區8個行程為立委參選人輔選。其中韓國瑜故鄉-中和區，國民黨中和區黨部主委邱垂益已訂下「中和贏10萬票」目標，要超越前總統馬英九2008在中和贏9萬多票的紀錄。 (中時 ) #行程 #中和區 #新北 #中和 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 當初派朱立倫會贏！？名嘴拍桌怒飆吳敦義 08:242019/10/26 政治 國民黨倒閣反救民進黨 04:102019/10/28 時論廣場 學經歷雖不如馬朱 他曝韓國瑜可怕之處！ 08:102019/10/29 政治 胡幼偉：建立體系感 韓陣營尚缺關鍵二人 12:272019/10/29 政治 國民黨不分區名單傳曝光 蔡育輝：應該給年輕人機會 16:232019/10/29 政治 新北副市長吳明機：新北一條龍 台商駐實力 17:132019/10/29 財經 獨家）國民黨副主委李福軒力主吳敦義列不分區第1名 22:462019/10/29 政治 國民黨下午開鍘陳杰、李縉穎 上午先設圍籬 12:312019/10/30 政治 下午開鍘 陳杰控吳敦義四大罪狀 14:322019/10/30 政治 遭國民黨開鍘 陳杰嗆吳敦義：笑你不敢開除王金平 16:142019/10/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 隻身挺進韓黑區 高鈞鈞一句話讓人臉紅 - 政治 為何力挺韓國瑜？雲林縣長吐沉痛心聲 - 政治 韓粉注意！韓國瑜1號謁陵 造勢地點竟選這？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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