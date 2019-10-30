李佳芬（左二）返回韓國瑜故鄉-中和區輔選邱烽堯(左)，向熱情支持者握手致意。（陳怡誠攝）

李佳芬（中）返回韓國瑜故鄉-中和區輔選邱烽堯（左），向熱情支持者揮手致意。（陳怡誠攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬繼本月初到新北進行「鐵人輔選行程」，30日二度赴新北，自中午到晚上連趕永和、中和、淡水、五股、新莊、汐止等6區8個行程為立委參選人輔選。其中韓國瑜故鄉-中和區，國民黨中和區黨部主委邱垂益已訂下「中和贏10萬票」目標，要超越前總統馬英九2008在中和贏9萬多票的紀錄。

(中時 )