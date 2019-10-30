國民黨立委陳學聖今天具名向教育部提出檢舉，蔡英文總統的博士論文和她發表在期刊的論文有20多處相同或相似，涉及「自我抄襲」。教育部長潘文忠受理，表示將依學術倫理審查程序進行處理。節目主持人彭文正昨也透露，「論文門」十面埋伏，不只英國法院、警方、媒體，他們甚至打算接觸美國國會、聯合國教科文組織，將論文門打到底。

總統蔡英文「論文門」事件延燒數個月，節目主持人彭文正昨在《政經關不了》表示，八國聯軍快要攻陷圓明園了，慈禧太后要注意了!他們現在兵分十路，持續在追論文門。彭文正說，這十路分別是英國法院、英國教育體系、英國警方、英國媒體、國際媒體、美國國會、英美人權組織、台灣教育部、台灣法院、聯合國教科文組織。

彭文正解釋，英國法院已經有英國的律師在進行行動了；英國的校方LSE已經有很多人寫信過去，但校方某一個層級以下大踢皮球，打太極拳簡直比台灣公園裡的人打得要好。英國警方也有人接觸當中，英國媒體超過70個以上的記者收到他們當天上了英文字幕的記者會資料。

他並說，現在關心這件事的不只是英國和台灣媒體，別忘了旅美學者林環牆是美國公民，一個美國公民在海外被總統告了，而且牽涉到總統不堪的「論文門」，這個故事當然引人入勝，他們也已經寫信給英國校方，但是得到千篇一律的回答。

彭文正說，他判斷論文門真正有事的是3個人，這3個人他們已經一一收線當中。至於為什麼會扯上美國國會跟聯合國教科文，他也再解釋一次林環牆具有美國公民身分。

(中時電子報)