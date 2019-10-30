看好台灣郵輪市場胃納逐年擴大，2020年公主遊輪「盛世公主號」將長駐臺灣近半年的航季，自3到8月共提供38個航次，預計載客逾16萬人，其中16趟規劃6天5夜日韓雙國遊，將首次停靠熊本八代港及長崎佐世保港，日韓雙國遊航次比2019年倍數成長；加上最受歡迎的6天5夜沖繩跳島航線(那霸、石垣、宮古島)，2020年擁有更多長天數的航次選擇，全力搶商機。

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德今（30）日並宣布公主遊輪正式邀請Selina任家萱擔任2020-2021年星港臺三地年度代言人 ，他並攜手公主Selina一同揭曉最新2020品牌形象影片外。陳欣德並表示：「盛世公主號」甫受世界具指標性的德商GFK_捷孚凱行銷研究顧問公司評鑑為『最受臺灣人喜愛遊輪』，陳欣德並指出，2020公主遊輪以「給自己放個公主假」作為品牌形象主軸，希望能陪伴賓客在忙碌的日常生活中，讓自己與心愛的家人、朋友一起放段「公主假」。

2020四大基隆港出發航程亮點如后：

1、櫻花限定主題航次 ：提供3條櫻花限定航次，分別前往日本福岡、熊本、長崎和韓國釜山，雙國雙景一次滿足。盛世公主號上更特別規劃「櫻色甜點」包括：櫻花主題布丁、櫻色起司蛋糕和粉櫻冰淇淋，讓賓客一上船就能感受滿滿的春櫻氛圍。另外還可在免費主餐廳品嚐每人一份限量《帥哥主廚來我家》明星主廚柯提斯?史東三道式經典套餐（含前菜、主餐、甜點）。

2.5月2日Selina領路全球唯一航次：公主遊輪最新品牌代言人 – 公主Selina任家萱將與賓客一起同遊盛世公主號！除了有機會目睹Selina本人驚喜現身同船共樂，還將於該航次推出Selina 專屬活動，包括海上見面會，有機會近距離接觸，與Selina進行互動遊戲；更將驚喜現身公主遊輪專屬船長之夜，與賓客共同參與氣泡酒瀑布盛典。

3. 勛章網路升級：盛世公主號預計於2020年全新啟用海上最先進的勛章網路 (Medallion Net)服務體驗 ，被譽為海洋上最迅速穩定的衛星網路「勛章網路」，秉持「快速、穩定、無限、惠實」四大特點，讓賓客輕鬆享有海上網路，不限時地的輕鬆瀏覽社群、打卡上傳、追劇手遊都不是問題。為慶祝勛章網路啟用，公主遊輪將於限定三航次：4/18、4/23、4/28，報名訂購迷你套房艙(含)以上的前兩百位賓客（註2），免費全航程勛章網路服務體驗(價值約新台幣2,000元)，輕鬆悠遊海上網路世界。

4.「沖繩魂」船上主題節目：延續2019備受好評的「沖繩魂」在地主題活動，賓客將在船上直接體驗正統沖繩民俗文化，包括：日式浴衣體驗、傳統美食「沖繩雜炒」與「沖繩泡盛」在地品嚐，或是傳統琉球民俗演出欣賞。

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