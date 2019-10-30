民眾若能將光明燈點亮在路燈，可兼具公益性質。（張晉銘攝）

草屯鎮內共有1萬多盞路燈，不過認養比例不到10％，鎮公所說，如果民眾能將在寺廟點亮的光明燈，改成點在街道上的路燈，讓它發揚光大，照亮自己又照亮別人，兼具公益性質。

鎮公所表示，以前民眾都會到寺廟點亮光明燈，希望自己的前途可以一片光明，事業順遂，如果民眾能將這盞燈，點亮在街道上的路燈，具有更實質的意義，不僅可以照亮自己，也讓社會大眾擁有視線良好的光明大道，可說是利己又利人。

鎮公所說，鎮內的路燈可分為鈉氣燈和日光燈等兩種，前者主要用於省道公路，穿透性較強，提供較好的行車視野，後者主要用於市區街道。光明燈認養活動以一年為單位，不限起始日期，民眾可自行選擇欲認養的路燈，鈉氣燈每盞400元，日光燈每盞200元，公所會開立收據，可折抵所得稅。

工務課說，民眾可根據自己的意願，決定是否在路燈桿上張貼感謝貼紙 ，若民眾選擇張貼，上面會註明認養人姓名與期間，詳情民眾可洽詢工務課或撥打免費專線0800-866366。

(中時 )