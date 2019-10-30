高雄市仁武分局2名員警巡邏時接獲民眾報案，指稱有名8旬老人迷失路途中，立即前往協助，發現一名失智老太太無法表達身分，口中卻不斷重覆說想回家，警方發現老太太手鍊上有連絡電話，先安撫她後聯繫家屬，將老太太安全交付家人，家屬感激不已。

仁武分局大社分駐所警員葉錦森、林靜愉於日前晚間擔服巡邏勤務，接獲報案指稱大社區三中路與經建路口，有名迷失老人需要協助，於是立即前往了解。

員警調查，該名盧姓老嫗(80歲)，無法清楚表達自己名字亦無證件，口中只是一直重複著「我想回家」，警方將她帶回分駐所，路途中不斷安撫她的情緒，員警一句話：「我一定會讓你平安回到溫暖的家，再遠我都會把你送回家！」讓老嫗緊張的情緒緩和下來。

返所後，員警發現老嫗手鍊上有連絡電話，立即聯繫家屬，果然家屬正焦急不已，準備要來分駐所報案，立即請家屬至所將老嫗帶返家休息，家屬對於員警積極認真協助的態度讚譽有加，備感溫馨。

(中時 )