檢調偵辦「瑞傑國際地產公司」吸金案，昨天搜索傳喚北聯幫幫主王際平、前台東市長陳建閣、藝人成潤等人之外，就連音樂人「砰砰阿峰」吳勇峰也遭約談，吳勇峰今在臉書發文，說他確實有被檢調傳喚，但強調他也是受害人，投資500萬，目前已離開瑞傑公司。

檢調獲報，指瑞傑公司自2016年間起透過臉書粉絲團、找正妹業務辦說明會、分享會招攬民眾投資位在泰國曼谷東部的春武里府「瑞傑花園酒店式公寓」，前2年投資保證10％，吸金4億多元，有200人受害。

由於網路上流傳一段瑞傑周年慶活動影片，裡面成潤與「砰砰阿峰」吳勇峰2人主持投資說明會，有投資人表示，就是參加2人的說明會才加入投資。

吳勇峰今在臉書上發文，表示案子發生，他接到不少朋友的關心電話，當初他也是被拉去聽說明會，自己也去泰國考察了2趟，認為沒問題，也買了4套，投資500萬。之後瑞傑國際找他當顧問幫忙賣，但他1年前就發現「老闆竟然沒有把賣房子的錢拿去蓋房子。」還一直苦勸趕快蓋，不然會出大事，最後實在無能為力只得退出「我也是被害人,所以昨天事發前,我也被傳去調查了。」

吳勇峰強調，如果他當初真有貪念，他現在也出事了，目前已經將買房合約、匯款紀錄、對話紀錄等交給檢察官，他絕對不可能做詐騙的事，當時他甚至自己去找資金來蓋房子，但公司都不理不睬，同事甚至對他冷言冷語，說他背叛公司。

吳文指出「時間可以證明一切，現在事實證明，司法還我清白，我就是一樣是被害。」只希望瑞傑國際能儘快跟所有投資人處理退房，畢竟人還是要有點良心。

(中時 )