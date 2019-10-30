國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林縣莿桐鄉參加座談會，對於豆皮業者與農民面臨的困境，強調除了之前他提出的內外銷配合外，還要像火鍋、珍珠奶茶一樣，想辦法改變外國人的飲食習慣，讓豆皮與各種農漁產成為最受外國人歡迎的產品。

韓國瑜30日下午3點10分由雲林縣長張麗善、副縣長同時也是立委參選人謝淑亞等人陪同下，抵達莿桐鄉宏祐豆皮廠，傾聽豆皮業者的心聲，數百名支持者到場大喊「韓國瑜當選」，不少農民放下手邊工作，戴著斗笠到場力挺。

韓國瑜針對業者與民眾的提問逐一覆答，他該有人提到重點了，那就是東西再好，賣不出去或價格不好就沒有用，所以他堅持農漁產品要3成外銷7成內銷，政府帶頭搶訂單，再交給農漁民來生產，只要賺到錢青年就會返鄉。

對於如何幫助豆皮業者，韓國瑜舉例之前中秋節大家都是吃月餅、文旦，沒有人在烤內，另外，國外也不知道台灣的珍珠奶茶，但經過大家的努力與推廣，現在中秋節大家都在烤肉，珍珠奶茶也成為外國人的最愛，證明只要用心，台灣豆皮與農漁產也能在國內外大受歡迎。

韓國瑜針對豆皮業者表示找不到工人，強調若當選總統，一定會好好擬定移工政策，並感謝雲林縣長張麗善允諾協助解決豆皮業者的空汙、水汙、低利貸款等問題，希望大家支持他與立委參選人謝淑亞，前進中央與雲林縣政府一起服務鄉親。

張麗善強調表示，韓國瑜是雲林的女婿，他在雲林住了20餘年，已經是雲林的家人、雲林的一份子，家人要選總統一定要全力支持，讓自己的家人當選總統，唯有了解農民、庶民的韓國瑜，才能讓雲林進步、台灣進步。

(中時 )