高雄市鳳山區工協市場旁的停車場出現1隻流浪黃狗，被彈弓打傷，血流如注。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組10月29日接獲好心民眾通報，在高雄市鳳山工協市場旁的停車場，出現「彈弓怪客」，有1隻流浪犬上周遭人以彈弓擊石打成重傷，造成背部大面積潰爛。台灣動物緊急救援小組獲報後趕往現場營救，將受虐重傷的流浪黃狗送往動物醫院急救，撿回小命。

台灣動物緊急救援小組是29日接獲好心民眾通報，指近日在鳳山工協市場旁的停車場，出現1隻流浪黃狗，背部右側大面積潰爛，血流如注。好心民眾多次想救牠送醫，但傷犬可能因為受傷疼痛，見人就躲，民眾無計可施，於是向動物緊急救援小組通報。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成帶領多名志工前往現場搜救，經過約半小時搜尋，終在1輛貨車下方發現傷犬蹤跡；因傷犬相當怕人，隨行獸醫師乃決定使用麻醉吹箭，將傷犬輕微麻醉後，送往動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊隨即進行清創手術，發現傷口深達5公分，因感染嚴重，已潰爛流膿，所幸經縫合後暫無生命危險，但仍需接受抗生素治療，初估要1個月時間才能完全康復。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台30日說，虐狗行為已觸犯《動物保護法》，若造成貓狗重傷或死亡，將面臨高額罰鍰甚至坐牢。倪京台呼籲，附近民眾提供線索，讓「彈弓怪客」能接受法律制裁。

(旺報 )