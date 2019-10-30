今年8月陳思誠發文替太太慶生。（圖／翻攝自陳思誠微博）

大陸女星佟麗婭和古力娜扎、麥迪娜、迪麗熱巴被封為「新疆四美」，2014年佟麗婭和陳思誠結婚，育有一子「朵朵」，2017年男方曾爆外遇。近日網上傳出「T&C離婚」，網友狂猜是佟麗婭和陳思誠，然佟麗婭公司已否認，稱是「假的」。

佟麗婭曾演出《北京愛情故事》、《瑯琊榜之風起長林》，2014年她和交往3年的陳思誠結婚，2017年微博名為「狗仔大聖」的網民爆料，指陳思誠被拍和2名女子在上海某飯店的總統套房過夜，第二天中午陳思誠才獨自離開，使兩人婚姻亮起紅燈，陳思誠沒正面回應，之後在朋友圈發文：「沒離婚！不信謠！不傳謠！我們都好，也相信明天會更好。」

今據《新浪娛樂》報導，一名曾爆料雙宋離婚的網友，最近又丟出一句「T&C離婚」，引來外界推測是佟麗婭和陳思誠，但女方已否認，今年8月佟麗婭過生日，陳思誠0點0分就發微博替太太慶生，佟麗婭也貼出三個手臂圖案感謝老公加油打氣，證明兩人感情無生變。

(中時電子報)