波波草園主陳致辰表示，1株細葉七里香長到直徑50cm需要4年時間，如果受傷破損最少要半年才能恢復原本樣貌。(吳建輝攝)

陳致辰說，還有民眾從隔壁橫跨別人的農田到這裡，怕別人無辜遭殃趕緊將田與田之間圍起柵欄，也希望民眾不要跨越別人場域，造成危險。(吳建輝攝)

陳致辰也說，未來考慮假日及幾日平日開放民眾入內拍照，是否收費也還在考慮當中，但希望民眾能夠愛惜他們辛苦種植的波波草，讓大家都能夠觀賞到如此美麗

月初爆紅的田尾「台版波波草」園區，吸引無數網美打卡朝聖，最多同時湧入超過3百遊客入場，但該園並非觀光園區，是老闆免費開放民眾參觀拍照，但有許多民眾在拍照時，不小心碰撞還在成長的波波草，造成擠壓變形甚至斷肢，欲哭無淚的老闆表示，初估受傷的植栽超過50株，損失數萬元，未來考慮收費方式讓民眾入園。

彰化縣田尾鄉為台灣著名花鄉，全鄉超過一半以上人口都從事農務工作，以花卉及苗木居多，近來田尾農民也開始種植特色花卉植物，像是菁芳園落羽松、農村仙人掌園、九重葛及小葉欖仁樹林等，但農民辛苦種植的花卉時常因遊客「無心」的碰撞，造成農作物受傷枯黃甚至死亡，農民心血泡湯損失慘重。

波波草園主陳致辰表示，很多民眾因為拍照抓角度，在蹲下的時候不小心去碰撞到，細葉七里香又是屬於較脆弱的品種，可能因為變形斷肢，讓水分無法輸送到每個地方，造成枯黃死亡，1株細葉七里香從小栽培到直徑50公分大小，至少要4年時間，如果受傷破損還要半年至1年時間才有辦法恢復，過程所花費的時間與金錢都是成本。

陳致辰表示，種植細葉七里香已經超過20年時間，從來沒有遇到這種場景過，甚至有清晨6點就到現場想拍照的民眾，原本有想說乾脆不開放入園，但村長及村民都覺得很可惜，難得有這麼多觀光客願意進來這裡，希望他不要關園，村長甚至提出要提供公共廁所在現場供遊客使用，因此未來考慮開放假日及幾天平日，並酌收清潔費用，也希望到現場參觀的民眾能夠愛惜波波草，避免過度碰撞造成傷害。

(中時 )