國防部為了明年的國軍防衛戰力共同評估編列1525萬元餐旅費，以及漢光演習的美軍觀察團來台所需費用編列2500萬元。藍委對此質疑，《台灣旅行法》要求美國國防部必須提供台灣國防安全上必要協助，為何我方仍須花鉅額預算請美軍來台？況台美雙方既然基於共同防衛與合作需求，經費應共同分攤。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部109年預算案，國防部整評司編列1525萬元餐旅費邀請美方人員來台；參謀本部新增「觀摩評估與交流」2500萬元，提供美軍觀察團來台所需費用。

國民黨立委馬文君質疑，國防部預計在109至110年間邀請美軍文職人員來台召開戰力評估會議，每年開3次會、每次會議5天，總共編列預算1525萬元，相當於一天要花費100萬元，而且還只是美軍文職與退役人員來台，「《台灣旅行法》就是要請美軍協助台灣，結果台灣仍要增編預算，這不能理解。」

國民黨立委江啟臣表示，除非是台灣單方面要求美方給予協助，所以出錢請美方來台；若是台美雙方基於共同防衛的軍事合作需求，費用可以大家來分擔。

國防部整評司長苗蕙芬回應說，台美雙方組成專案團隊聯合評估台灣防衛需求，並提出改善建議，提升整體防衛構想、灘岸殲敵構想與能力。美方挑選國防部各聯參、太平洋印太司令部各領域重點專家進入專案團隊，有含美軍現役人員。

此外，國防部參謀本部針對明年漢光演習，編列「觀摩交流與評估」2500萬元。馬文君說，這筆錢就是提供漢光演習的美軍觀察團來台所需費用，但是根據往例，國軍請美軍現役軍職人員來台無需另外支付薪資，因此是否應盡量請美軍現役軍職人員來台做評估？何況退輔會主委馮世寬也曾公開表示美國評論不見得符合我們的需要，我方是否還需要這麼高經費來請美軍評估？

朝野立委決議，針對邀請美方人員來台餐旅費相關預算案合併減列200萬元、凍結500萬元，針對漢光演習觀摩評估與交流相關預算案合併凍結900萬元。兩案均提出書面報告經同意後始得動支。

(中時 )