邁入20周年的「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」於11月2日盛大開跑，今年為雲朗觀光集團第五年冠名贊助，共有來自25個不同國家、共12,000名跑者報名參賽，屆時將在「最美賽道」的太魯閣峽谷中享受著馬拉松奔馳的快感。

太魯閣擁有全世界最知名的峽谷地形，每年吸引許多國內外觀光客來到花蓮旅遊，雲朗觀光響應太魯閣馬拉松除了以實際行動支持花蓮觀光與大型運動賽事，更希望能夠透過夢想、藝術、環保的方式，讓更多國內外旅客一起感受花蓮的魅力。

視覺設計上今年也特別運用山海色系而組成的藍綠主色調、並讓希臘跑者跑在不同等高線的山形上，強調峽谷賽道的壯觀與獨特性。太魯閣峽谷馬拉松現場活動依然豐富多元，今年也是雲朗觀光集團成立十周年，強調持續做值得的事，舉辦原夢市集、支持圓夢計劃資助花蓮在地學童，並首度嘗試提供環保水杯、號召跑者一起清理峽谷賽道，並將於雲朗觀光攤位上收集賽後補給的寶特瓶，以回收、重複利用的概念，將製作出專屬於2019年的太魯閣馬拉松環保藝術品。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，由雲朗觀光號召、支持太魯閣馬拉松邁向第五年，希望貢獻出集團的力量、讓花蓮在地的運動賽事、與擁有世界級的峽谷賽道美景更能受到來自世界各地跑者的矚目與參與。

此外，Go Green是雲朗觀光欲倡導的核心價值之一，在環保與運動便利性之間的平衡是今年在賽事上的挑戰，我們鼓勵所有跑者一起自帶水杯，減少一次性的紙杯使用，大會並首次嘗試增設環保水站，與合作商青瓢共同於開跑後的第一水站提供環保水杯取代紙杯，讓跑者在第一水站的補給就可減少使用8000個紙杯， 相當於2.4座101高度。跑者也可手持環保水杯跑完全程，並於終點水站歸還回收，一同維護環境的永續美麗。

最特別的是，雲朗觀光與台泥更首度共同號召跑者參與「淨跑勇士」活動，百位名額於一天內即募集額滿，活動當天百位跑者於跑回終點站後，將一同再度前進峽谷賽道，共同清理第一水站開始，一年做出一小步的改變，讓太魯閣持續成為最美麗的峽谷賽道。

第三屆「原夢市集」當日於新城火車站前舉辦，共計有100攤的特色攤位，包含了圓夢計畫的學校與特色原民手工藝品、花蓮在地美食小吃，讓世界各地而來的遊客跑者都能感受花蓮獨特的文化與人文風情。並將針對跑者發放限量8000張的百元商品券，讓跑者於賽事後至原夢市集參觀使用。另外，在太馬集體藝術創作上持續突破，將延續2018藝術創作的精神，今年更運用跑者於賽事後補給完的寶特瓶，回收 (recyle)、重複利用 (reuse)、賦予它新的生命(recreate)，集體完成共創的2019環保藝術創作品，預計於12月上網義賣，義賣所得將全數捐贈予『2019圓夢計劃─玉東卡本特(www.facebook.com/YuDongCarpenter)』，支持花蓮在地學童堅持木工夢想之路。

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