「短耳鴞」發現時飛羽凌亂，且有輕度折損，研判是掛網掙扎所致。（金管處提供／李金生金門傳真）

「短耳鴞」經過數日治療復健後，飛行能力一天比一天好。（李金生攝）

金門國家公園管理處長曾偉宏今（30）日下午在碧山野放，順利重返大自然。（李金生攝）

金管處長曾偉宏與保育人員在碧山野放「短耳鴞」，一溜煙重返大自然。（李金生攝）

曾偉宏處長說明，列為第2級珍稀保育類野生動物的「短耳鴞」屬於夜行性猛禽，在台灣族群十分稀少，依現有紀錄每年全台估計少於100隻。（李金生攝）

1隻全台每年紀錄不到100隻，名列第2級珍貴稀有的保育類野生動物「短耳鴞」在金門尚義機場掛網受傷，經專業保育人員悉心照顧後恢復健康，金門國家公園管理處長曾偉宏今（30）日下午在碧山野放，順利重返大自然。

這隻已屬成鳥的短耳鴞是在22日被人發現遭尚義機場防鳥網攔截掛住，金門縣野生動物救援暨保育協會接手處理，獸醫師王鈺明檢查發現左翅飛羽凌亂，且有輕度折損，研判是掛網掙扎所致，還好精神、體態大致良好。

但在保育人員給予皮下輸液及止痛靜養後，隔日於照養場域練飛時，卻無法順利飛行，僅能在地面短距走跳，疑因掛網時肌肉拉傷所致，且照養期間還一度因不適應，而有拒食現象，必需人工塞食以維持營養。

還好在經過數日治療復健後，飛行能力一天比一天好，昨天即達野放標準，今天下午由金管處長曾偉宏與保育人員帶往碧山野放，一溜煙重返大自然。

曾偉宏處長表示，這種依野生動物保育法列為第2級珍稀保育類野生動物，屬於夜行性的猛禽，在台灣族群十分稀少，依現有紀錄每年全台估計少於100隻，主要活動於開闊的森林平原、草原沼澤溼地、農耕地及田間防風林。

該處並指出，以田間野鼠為食，被視為益鳥的短耳鴞，在金門有度冬族群，因為晝伏夜出不易在野外發現牠們的蹤跡，通常因為掛網而被民眾通報。

保育課也表示，除了鳥網，也有其它不傷害野鳥，且仍有效防治鳥害的方式，包括近年推廣中的猛禽旗幟，民眾可參考使用。

(中時 )