陽明山仰德大道2017年發生混凝土泵浦車失控追撞致4死8傷案，士林地檢署發現，肇禍業者透過驗車黃牛行賄代驗廠，代驗廠明知車輛改裝，卻放水護航，30日指揮廉政署，並由調查局支援人力搜索涉案廠商，預計約談多人到案，搜索仍在執行中。

阮姓男子駕駛混凝土泵浦車行經仰德大道，2017年7月19日行經陽明山仰德大道下坡路段，卻以超過80公里時速下衝，將前方何宗益駕駛的休旅車推撞到對向，再撞擊到對向機車騎士翁竟期、陳羿陵，告成4人死亡、3人重傷及5人傷害。

士檢調查肇事原因，發現車禍發生原因包括引擎煞車無法正常操作、超載以及手煞車系統遭拆除，將車行負責人陳美蘭及維修員盧志宏起訴。

不過，士檢在偵查中意外發現有大型車代檢廠業者涉嫌在收了車行的賄賂，驗車時放水，未能確寘驗車，造成不定時炸彈在路上行駛，於是將全案發交廉政署追查，展開搜索、約談行動。

(中時 )