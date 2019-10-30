大膽！香港中联办竟敢倒挂中共五星旗 ？原因沒猜對！

就在香港法院日前對反送中示威民眾污辱國旗行為做出判決後，香港屯門裁判法院今早卻意外地倒掛了中國大陸的紅色五星國旗，隨即有網友把倒掛國旗照片放在社交平台並表達不滿，港建制派則批評此種錯誤「可恥」。該法院發現後立即改正，重新以正確方式懸掛。

據《中央社》發自香港的報導稱，在持續4個多月的「反送中」運動中，大陸國旗多次被示威者撕毀和焚燒，因此，香港法院倒掛國旗是無心之失抑或另有原因，變得頗為敏感。

親政府黨派民主建港協進聯盟成員葉俊遠早上在臉書留言及張貼照片，指屯門法院倒掛了國旗，聲稱此舉「可恥」，又指「法院也帶頭侮辱國旗，難怪昨天侮辱國旗案，偏離案例，判得那麼輕」。他稍後更新資料，指屯門法院接獲他的投訴後，已重新正確地懸掛國旗。

葉俊遠表示，依照國旗及國徽條例，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款港幣5萬元(合台幣19.7萬元)及監禁3年。

報導指出，一名反送中示威者上個月曾把大陸國旗丟進沙田城門河，昨天被法院以侮辱國旗罪判罰接受200小時社會服務令，以志工取代入獄。前香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英在社交網站留言，指該項判決過輕，必定會「引起全國公憤」，要求律政司上訴。

(中時電子報)