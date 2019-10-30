美國聯邦參議院院會於美東時間29日以「一致同意」方式表決通過由參院外委會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner, R-CO)領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱為「台北法案」(TAIPEI Act)。外交部對美國國會積極採取具體行動協助我國鞏固邦交，表達誠摯感謝。

外交部表示，該法案要求美國行政部門應採取積極作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及非正式夥伴關係、依據相關國家與台灣的關係研議相應調整美國與該國的關係、指示美國行政部門官員以發言、投票及發揮影響力等方式支持我國國際參與，並支持台美進行雙邊貿易談判及達成互惠互利的自由貿易協定。

外交部指出，美國聯邦眾議院稍早也由外委會亞太小組成員匡希恆(John Curtis, R-UT)於10月18日領銜提出「台北法案」的眾院版本。眾院外委會預計在10月30日審議該法案。上述最新發展，再次展現美國國會對台灣參與國際事務、我國與其他國家交往的堅定支持，也充分反映台美關係的緊密友好。

外交部對美國國會展現一貫對台灣的跨黨派支持，表示高度歡迎及誠摯謝意，並將密切關注「台北法案」未來在美國國會審議的後續發展。

(中時 )