針對行政院長蘇貞昌接連砲轟前總統馬英九「魔鬼現形」，「當年為威權服務有臉講人權」的言論，國民黨中常委姚江臨今天下午在中常會上提案，要求蘇貞昌收回不當發言並公開道歉，黨主席吳敦義聽聞後痛批，若讓民進黨連任，不僅是國家災難，更是民主大倒退，盼集結全黨力量下架蔡政府，同時下令文宣戰動起來。

姚江臨等多名常委下午針對蘇貞昌近日離譜失當發言，給予嚴厲譴責，除了要求蘇貞昌收回不當發言並公開道歉，應彙整製作成系列文宣廣為散播，讓全民認清民進黨的真面目，「下架」誇張濫權的政府。

提案說明指出，民進黨政府為選舉利益操作香港「反送中」議題，不惜在陳同佳案中嚴重犧牲我國主權的司法管轄權，飽受外界批評後，以「髮夾彎」曲解事實，把責任全部推卸給在野黨。更離譜的是，蘇貞昌公開批評前總統馬英九及相關諮詢律師是「魔鬼中的魔鬼」，不僅有失其身為最高行政首長的高度，同時跨越了道德底限，更企圖以此轉移社會焦點。

另外，提案中質疑，民進黨過去在野時一再要求「廢死」，現在卻又再一次「髮夾彎」，急著要執行死刑，蘇貞昌憑什麼要求槍決？其失言、失格、失職的行徑，早已不配擔任行政院長；蔡英文總統為了選舉政治利益放任內閣首長淪為選戰工具，更應受到國人的唾棄，不配繼續擔任國家元首。

提案中並建議黨中央，應針對近來民進黨之離譜行徑，公開要求民進黨向馬前總統及其他被民進黨污衊的人公開道歉，同時建請中央彙整近來荒誕言論，製作成一系列文宣廣為散發，讓民眾了解民進黨的真面目。

會中討論熱烈，吳敦義痛批，蘇貞昌如此惡行惡狀，如果繼續讓民進黨連任，全民還要忍受如此荒腔走板的政府四年，疾呼「這不僅國家的災難，更是民主的大倒退」，期盼全黨集結所有的力量，下架這個無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡英文政府。

國民黨副發言人洪于茜會後轉述時表示，國民黨未來鎖定民進黨的「傲慢、濫權、酬庸、無能」8字箴言，接下來一個月，每週召開一場記者會，明天舉行首場「下架傲慢蔡政府」記者會。

(中時 )