為慶祝林口長庚醫院魏福全院士昨獲頒「2018-2019年總統科學獎」，長庚醫院今特別舉辦表揚典禮暨慶祝茶會，在各界貴賓的見證下，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧特別致贈金質獎牌及傑出研究人員獎勵金1000萬元，盼魏福全持續帶領團隊提升學術、教學、醫療服務水準。

在羅慧夫醫師的教導下，魏福全有著最著名的3大手術創新高招，分別是利用腳趾移植重建殘缺手指、利用腓骨骨皮瓣重建四肢骨骼及上下頜骨、利用各式皮瓣一次性地重建身體各部位缺損。這些成果已成為世界重建顯微手術的主流，改變了外傷及癌症外科治療的風貌。

過去數10年，魏福全為全球訓練了超過2000名整形及重建外科醫師，分別在各自國家成為領導者。而在2017年完成台灣首例雙臂移植手術的醫師林承弘，亦是魏福全派往美國學成歸來的人才。

值得注意的是，當魏福全忙著開刀、教學之餘，依然能產出高品質作品，發表於國際期刊的論文近500篇、教科書章節116章、文章被引用14262次、在國外出版的專書共有18本。其中，2009年初版的「Flap and Reconstructive Surgery」成為該領域最暢銷的書。2016年版更獲英國British Medical Association2017年Medical Book Award外科類的首獎。

魏福全表示，台灣醫療水準高，但真正能擁有世界影響力的領域並不多，建議政府對實力強的領域投以更多資源，進而拚出足以傲視全球的成績，讓台灣醫療水平躍上國際舞台。

(中時 )