檢調前往吸金公司蒐索查扣帳冊。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北聯幫眾強制拘禁被害人討債。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

暴力拘禁又非法吸金 檢警逮北聯幫幫主

在北投區、中山區活躍的「北聯幫」，自從王姓幫主回任後動作頻仍，先是6月慶祝幫派成立60周年，廣發「英雄帖」宴客，之後陸續涉及暴力討債、賭場、販毒、吸金等案件，檢警經連月追查，30日正式收網，總計查獲北聯幫各起犯罪16件，逮捕王男在內的40人，全案依組織犯罪送辦。

北聯幫自綽號「平哥」的王姓幫主回任後，氣燄張狂，先是在圓山大飯店席開百桌，慶祝成立60周年，北市刑大日前報請台北地檢署指揮，會同調查局人員，對北聯幫眾的犯罪行徑一一蒐報調查。

今年8月初，警方逮捕該幫黃姓幫眾暴力討債，以及洪姓幫眾暴力介入上億元的吸金債務糾紛，洪率眾在桃園機場直接押走楊姓被害人，載至北投某檳榔攤以腳鐐居禁，警方後來上門攻堅救人，循線逮捕12名犯嫌，此外另有幫眾經營賭場、販毒等不法情事。

檢警另查出，王姓幫主與吸金集團結合，誆稱在泰國有投資建案，大開說明會吸引民眾參加，強調該案位在泰東經濟樞紐，國際專業菁英都選擇在此工作、居住，投資該建案可獲租金投報率200％，有被害人心動投資，後來才知道是一場騙局。

北市刑大經連月蒐報，30日依組織犯罪送辦王姓幫主，警方另表示，日前傳出竹聯幫要角生日將近，到時要在南港席開800桌，各路人馬也將到場慶祝，對此警方強調，絕對會強力蒐報，對幫派以企業名義大灑「英雄帖」，大動作動員影響社會觀感，一定會強力打擊到底。

(中時 )