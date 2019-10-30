明年2020總統大選時間越來越近，民調也陸續出爐，近日民調顯示，韓國瑜民調有止跌跡象，據政黨所做最新民調顯示，藍綠韓蔡的支持度與上周相較，急遽縮小，拉近5%，也讓藍營支持者看到2020翻盤的一線希望。

據綠黨今在臉書所公佈最新民調顯示，國民黨韓國瑜支持度32.8%，民進黨蔡英文支持度44.3%，蔡英文與韓國瑜的差距11.5個百分點，若與上周同為《綠黨》所做民調相較，雙方支持度從差距超過16個百分點急遽縮小到11.5個百分點，韓國瑜支持度上升、蔡英文支持度則略下降，韓國瑜請假後不斷拋出各式各樣的議題，顯然有稍微凝聚藍營支持者，在泛藍的認同感達77.4%，顯示低迷已久的韓國瑜正逐漸找回成長動能，在看好度部分本週雙方差距也拉近。

值得注意的是，若親民黨主席宋楚瑜加入戰局，蔡英文雖然將以41.8%勝出，領先韓國瑜的30.7%、宋楚瑜的11.7%，但雙方差距將更為接近。值得注意的是，民眾黨的支持者有24%支持宋楚瑜、時代力量支持者有19.7%挺宋，宋楚瑜參選對蔡英文的影響恐大於韓國瑜，是否影響戰局？是否登記參選將是關鍵。

本次調查是由綠黨委託《山水民調》於10月28~29日進行，針對全國20歲以上成年人進行手機、市話各半的隨機抽樣，有效樣本為1112份。在 95%的信心水準下，約±2.94個百分點，本調查計畫經費來源為綠黨。

(中時電子報)