熱衷公益的女藝人崔佩儀今（30）日上午至創世板橋安養院關懷植物人，得知今年「寒士吃飽30」歲末關懷活動邁入30周年，現場展現其縫紉長才，與創世義工一針一線縫製祝福紅包袋，盼透過義賣品，為寒士尾牙籌募經費；崔佩儀女士更是拋磚引玉捐助1萬元，並帶來象徵祝福的巨型紅包給創世基金會，同時也號召社會大眾響應寒士尾牙活動。

崔佩儀表示，先生常年在外地工作，平時聚少離多，但逢年過節必定全家團聚，但創世基金會的植物人，與家人團圓卻十分困難，這些弱勢家庭，除經濟困頓外，生活上也有很多辛酸；很開心盡己所能來幫助弱勢，也呼籲社會大眾發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，認紅包500傳祝福，認桌5000助團圓。

創世板橋安養院表示，創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的寒士吃飽30活動，將於2020年1月19日全台16處同步辦理，邀請寒士、街友暨獨居長者、弱勢單親媽媽和清寒植物人家屬參與，今年更擴大邀請清寒學子。希望號召民眾響應，關懷社會弱勢，不論認助過年應急紅包500元、認桌5000元，都能讓弱勢族群年前享用溫暖團圓飯。

(中時 )