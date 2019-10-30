▲南投縣長林明溱與到場嘉賓在主持剪綵後，與泰國市長及旅遊團開心合影。（楊樹煌攝）

▲清境高空觀景步道二期開幕剪綵後，林縣長率與會嘉賓和民眾在50頭可愛綿羊大軍開道下，完成新步道的新體驗。（楊樹煌攝）

▲清境高空觀景步道總長達1.68公里，步道兩側插上168支國旗，象徵南投清境觀光一路發。（楊樹煌攝）

▲清境高空觀景步道沿線景觀優美，步道由南商圈票口向上延伸至青青草原故事館，票價不變，加長不加價。（楊樹煌攝）

南投清境高空觀景步道第二期工程，今30日舉行開幕剪綵儀式，步道由南商圈票口向上延伸至青青草原故事館，總長達1.68公里，視野更為遼闊，開幕日步道兩側插滿國旗飄揚，不但氣勢更磅礡，168支國旗，並也象徵南投、清境觀光一路發。

清境高空觀景步道二期開幕，在吹笛手家族樂團吹奏的天籟樂章中揭開序幕，剪綵時適有泰國清萊市長旺猜到(Wanchai)到訪，南投縣長林明溱特邀請他與仁愛鄉長吳文忠及清境農場場長董玉文等共同主持剪綵，隨後林縣長率與會嘉賓和民眾在50頭可愛綿羊大軍開道下，完成新步道的新體驗。

縣長林明溱表示，清境高空觀景步道是全台最高，而且是第1條以環境友善觀念建置的高山空中步道，沿著合歡山景觀公路興建，可眺望能高群山、奇萊連峰等壯闊山容，並採用隱藏式的高架設計，步道延伸至樹林間，成為山峰中特有的高架空中步道，使入場的民眾可避開車潮，愜意的在步道上欣賞眼前綠意盎然的景色。

重要的是，清境高空觀景步道首期工程在106年5月底啟用，已超過220萬人次前往賞景，為讓步道更臻完善與圓滿，2期工程再往上延伸約400餘公尺，總長達1,680公尺，加長不加價，票價仍維持原來的50元，還增加榮民、志工、兒童及身心障礙人士的優惠措施；就是要讓遊客來清境享受到物超所值的旅遊休憩品質。

冬遊南投除可至清境高空觀景步道外，並可配合交通部觀光局所發布的「秋冬旅遊補助」方案，住宿每房最高可補助1000元；將再增加溫泉優惠加碼，從11月1日起到年底，憑入住秋冬補助的旅宿業，可以到配合的溫泉業者免費泡湯，南投縣有泰雅渡假村、馥麗溫泉大飯店、天泉溫泉會館、漾之谷溫泉民宿、帝綸溫泉渡假飯店等五間業者參加；南投旅遊活動一籮筐，詳情可上網搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。

(中時 )