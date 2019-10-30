中台灣教授協會會長黃正聰與多位大學教授30日組援會，力挺民進黨台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程，為其加油打氣。黃正聰表示，莊競程專業有理念，尤其「競程5政見」有亮點，教授群為莊競程的政見，持續提出建言及規劃。

中台灣教授協會會長黃正聰表示，蔡英文總統的教授顧問團成員，已突破250位，未來可望逾500位，提供蔡英文總統以及民進黨立委參選人各項建言。尤其莊競程以教授學者身分參選，力挑綠營艱困選區，其所提出的政見，教授團絕對相挺給建言。

莊競程現場提出「競程5政見」，包括，「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」；莊競程表示，2025年台灣即將進入超高齡化社會，鮮少有人提到預防醫學及老人失智防治，台灣長照2．0，卻將大多數資源放在後端醫療，他提出預防醫學概念，將資源放在前端的預防。

教授黃定國、羅榮源及陳鴻烈等都肯定，莊競程提出預防醫學概念，解決醫療健保龐大負擔，除了維護老年健康，減輕家庭負擔，讓健保永續經營。台中科大教授許維智表示，莊競程挑戰艱困選區，年輕才俊且專業，是民進黨翻轉北屯、北區最好的機會。

市議員曾朝榮議員表示，莊競成的民調已經快速上升，他不怕和其他候選人比較，就怕沒有很多人知道他的理念，希望大家能夠多多幫莊競程宣傳，讓莊競程順利挺進國會，為更多人服務。

「教授加油！」、「莊競程凍蒜！」，包括，靜宜大學黃正聰、中興大學陳鴻烈、逢甲大學羅榮源、台中科大許維智、東海大學翁紹仁、淡江大學黃定國、靜宜大學許博一等多位教授，及前立委李明憲，到莊競程競選總部表達支持，場面相當熱鬧。

(中時 )