國民黨總統參選人韓國瑜今（30）日到雲林和豆皮業者進行座談，會後接受媒體聯訪，有記者提到總統蔡英文動用國家資源打選戰卻還遲到，韓國瑜表示，現在的主要兩個總統候選人，一個有領薪水、一個沒領薪水，「像我這個沒有領薪水的，還一天到晚被我們民進黨高雄市議會修理」。

韓國瑜指出，高雄過去有三位代理市長的經驗：葉菊蘭、陳其邁和許立明，自己當然希望高雄市議會的議員們能夠全力支持高雄市政府今年的總預算，而自己現在就依法請假、專心打選戰，且「沒有任何薪水」。

連辦幾場青年座談會後，韓國瑜的青年支持度也提升12.5%，對此，韓國瑜表示，只要年輕人越了解自己、就會越支持自己，「因為總統候選人裡面，我有信心我是最照顧、最關心年輕人的」，不論是年輕人的在學問題、出國當一年交換生、創業、就業等方面；另外還有公托政策，「像今年高雄市公立幼稚園，就增加4600個名額，我們一切照顧」，「所以我對年輕朋友講，你可以不喜歡我，也可以不投票給我，但請你了解我的政策」。

有媒體問到，外界傳出對岸有地下賭盤，用了大量資金押韓國瑜贏、企圖影響大選，總統蔡英文下令要徹查，對此韓國瑜則說，我們中華民國有檢調、也有完整司法程序，「希望檢調立刻介入調查，而且調查的越徹底、越嚴格越好」。

韓國瑜表示，我們希望總統大選是台灣人民選擇未來四年、整個中華民國的總統，這場選舉希望既乾淨、又公平、又公正，而且所有總統候選人要把政見講得清清楚楚，不要用抹黑、不要用造謠、不要用謠言，這都是不健康的，也不符合台灣價值，所以希望檢調單位立刻介入調查。

韓國瑜的傾聽之旅進行到現在，被問及是否感覺到民調提升了？韓國瑜表示，自己要再重申一遍，「民心熱呼呼、民調冷冰冰」，一個從事政治活動的人，最關心的第一件事就是民心，韓國瑜也呼籲，千萬不要在冷冰冰的民調數字裡面打轉，那是陷入一種迷思。「民心是熱的，我一路傾聽之旅過來，苦人太多了，太多民眾過得太辛苦，這才是我要關切的」。

(工商 )