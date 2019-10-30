港女命案家屬可以在台申請犯罪被害補償金，在犯罪被害人保護法為落實現代保障人權平等原則及「公民與政治權利國際公約」修法後，只要在台灣境內本國籍與外國籍、無國籍犯罪被害人都可申請補償金，基本上家屬有申請資格，最高可獲得140萬元，不過，陳同佳潘姓女友的家屬尚未提出申請。

法務部保護司被害保護科長朱念慈表示，潘女父親來台灣停留時間太短暫，沒有時間與犯保協會士林分會面對面，犯保分會有透過友人居間聯繫，在檢察官開庭時，也透過書記官告知潘父一些犯保法權利的訊息，包括可以請求補償。

朱念慈指出，犯罪被害補償金依犯保法規定案件發生2年內都可以提出申請，只要有足夠的資料可以判斷，各地檢署的犯罪被害人補償審議委員會就可以依法核發。

至於陳同佳沒有來台，是否影響犯罪被害補償金核發？朱念慈強調，有時候申請補償時還沒有辦法破案，確認被害人是被殺，即使不知道凶手是誰就可以申請了，所以，陳同佳是否來台，與犯罪被害補償金的申請沒有影響。

法務部政務次陳明堂表示，隨著全球化與國際化趨勢，跨國境的觀光、商務、專業交流、通婚、就業、就學等活動日益增多，跨國人口移動遷徙頻繁，促使各國政府逐漸重視境內本國籍與外國籍、無國籍犯罪被害人人權保障議題，所以在2011年修法，使本法保護對象不因國籍而有差異，讓犯罪被害人人權保障更加周延。

陳明堂說，行政院去年12月28日核定「加強犯罪被害人保護方案」具體措施即明定相關業務主管機關權責，以最近發生南方澳斷橋事件為例，被害人多為外籍漁工，分由財團法人犯罪被害人保護協會、法扶基金會、宜蘭縣政府勞工處及宜蘭縣漁業職業工會共同處理家屬聯繫、安置、受傷漁工協助等議題。

(中時 )