國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬30日二度至新北進行「鐵人輔選行程」，下午將到淡水福佑宮進行參拜，並為立委參選人洪孟楷站台，一下車數百位民眾熱情迎接，福佑宮前擠得水洩不通。李佳芬致詞表示，淡水是韓國瑜和她當年浪漫約會的地方，也是韓第一屆立委選舉的選區，今天重溫舊地內心感到非常澎湃和感恩。

李佳芬表示，韓國瑜很注重教育，這幾天不斷向她提到為了年輕一輩的教育，再多的錢花下去都是值得的，「上一代栽培我們擁有幸福的生活，我們不希望看到台灣永遠的停滯。」

李佳芬說，國民黨人才輩出、後繼有人，這次國民黨推選的未來新秀洪孟楷就是非常棒的人選，並表洪這次的選區非常大，選區中有許多南部北上的鄉親，希望一定要好好支持國民黨政治新秀洪孟楷。

李佳芬提及上周到東南亞各國巡迴，許多外地辛苦打拼的台商對她說，「不希望一回頭，中華民國就不見了」，她覺得聽到台商這些話非常心酸，希望台灣各行各業都能興盛，「台灣各個角落，都不要有辛苦的人在角落暗自哭泣」。

李佳芬說，「國民黨因為失去政權，過了許多辛苦的日子」，今天韓國瑜為國民黨站出來，若順利當選一定會秉持謙虛、踏實心情捲起袖子好好打拼。

(中時 )