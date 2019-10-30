寶島夢想家今天下午召開第三季征戰ABL(東南亞職業聯賽)賽前記者會，端出「夢想的力量無限大」口號，期盼能在本季創造無限可能。夢想家首戰11月23日客場挑戰泰國莫諾吸血鬼，12月7日主場首戰就是「台灣內戰」迎戰富邦勇士。

夢想家本季找來老將楊敬敏，還有「噴射機」張宗憲，還有裡聘聯盟有名的戰術大師Kyle Julius接掌球隊兵符。

加拿大籍、現年39歲的Kyle Julius，曾在加拿大執掌NBL密西沙加電力隊，2016-17球季拿下NBL年度最佳教練殊榮，2017年率領加拿大隊來台參加瓊斯盃，最終奪得總冠軍。

2017年轉戰ABL，成為西貢熱火總教練，過去兩季與在夢想家對戰的時候也數次來台，因此與台灣頗有淵源。

這次接受夢想家的禮聘，Julius感到非常開心，今日記者會上表示，球員的潛力十足，球團與老闆們也很用心經營，期許自己的到來能夠幫助這支球隊邁向成功之路。

夢想家在今年夏天積極補強，除了延攬張宗憲外，上月初還找來旅外(CBA)7個球季的「阿美族戰士」楊敬敏，搭配本土田壘等人，本土戰力提升不少。

楊敬敏說，雖然加入球隊時間不長，但所有球員都很努力的練習，兩位洋將也很盡責，期待自己能扮演老將的本色，協助年輕球員成長茁壯，最重要的是能幫助球隊贏得比賽。

楊敬敏表示，目前自己的身心靈狀態都調整得不錯，但仍有一些地方需要加強，回到台灣打球看到以前的老戰友們，能夠和他們再次攜手作戰，心中無限喜悅，因此會把握每場比賽。

(中時電子報)