獲頒華梵傑出校友獎的美術學系校友李俊宏，連奪兩屆金鐘獎最佳剪輯獎。（華梵大學提供／王揚傑新北傳真）

華梵大學今（30）日舉行29周年校慶，頒發傑出校友獎給勇奪兩屆金鐘獎最佳剪輯獎《我們與惡的距離》電視劇剪輯師李俊宏，以及大二成立全台第一個特技跆拳舞團、線上點閱率飆破百萬的We.R特技跆拳舞團團長陳又瑜。陳又瑜並激動的說，如果沒有華梵，就沒有今天的We.R，華梵讓她有時間和自己對話，她才堅定自己未來要走的路。

27歲的陳又瑜四年前從華梵哲學系畢業，小學四年級曾罹患腦脊髓炎，一度癱瘓無法走路，但靠著堅強的意志力積極復健，並誓言不放棄自己從小熱愛的跆拳道，最後終於在國內外跆拳道場上大放異彩，不僅連續三年代表華梵在全國大專運動會奪下品勢銀牌及對練銅牌佳績，去年代表我國參加世界漢馬登跆拳道錦標賽，更連奪「創作品勢」兩面金牌。

另一位傑出校友李俊宏2007年自華梵大學美術學系畢業，現為晶體影像製作有限公司導演兼剪輯師。他自學生時代即嶄露頭角，研究所時期即獲得金穗獎學生作品優等獎、最佳劇情片、最佳藝術指導等多項殊榮；2016、2017年又分別以《衣櫃裡的貓》及《最後的詩句》兩部電視電影，連奪第51、52屆金鐘獎剪輯獎，今年參與金鐘最大贏家《與惡》的剪輯工作也再次入圍。

華梵校長李天任表示，華梵的招生已經觸底反彈，今年的註冊率創下三年來最佳成績，期待在各項轉型方案的推動下，華梵校務長紅，明年滿招。

(中時 )