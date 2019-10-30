吳志揚考察國二甲線工程，要求高公局以租地方式盡快取得第二工區用地。（呂筱蟬攝）

立法院交通委員會立委吳志揚、童惠珍等人，30日赴大園區考察國道二號大園交流道延伸到台61線的國二甲線工程進度，另也到楊梅富岡機場，考察觀光活化與國家鐵道博物館籌備狀況。吳志揚指出，2項都是地方重大建設且受到市民期待，召集相關單位交流意見，期盼加緊腳步早日完工。

該工程在2018年順利發包，第一工區預計2021年1月完工，但第二工區屬於桃園航空城區段徵收路段，目前仍未取得用地而卡關。吳志揚說，用地問題可先協議以租地方式取得，地主也能在區段徵收完成前，多賺租金沒有不好，高公局應積極協調地主取得用地。另外，此路段延伸至台61線，則有許厝港國家溼地生態保育問題，從他當縣長時就曾提出4至5條替代路線，評估都有了，中央政府應趕快協調選定路線別再延宕。

交通部長林佳龍則說，國2甲過去遇到的施工斷點加速完成，地方關心國2甲到台15銜接到台61線，將積極與環保署協調，儘快確定陸廊積極連結，疏解機場、航空城附近交通堵塞。

(中時 )