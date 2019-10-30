新竹喜來登大廳酒吧「半自助式午餐」提供地中海沙拉吧無限享用，更搭配多款主餐的豐富選擇。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登銷售冠軍的盛宴自助餐廳「平日自助午茶券」優惠550元。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登「豪華客房雙人住宿券」優惠再加贈「300元餐飲抵用券」。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

台北國際旅展11月初登場，「新竹豐邑喜來登大飯店」為回饋民眾能即時享用最佳折扣，搶先從30日起至11月21日推出多項超值餐券和住宿券，除飯店現場販售也推出「官網線上旅展」，讓民眾能輕鬆選購各項優惠商品。

新竹豐邑喜來登今年推出低至6折的美食餐券，「盛宴自助餐廳 平日午茶券」原價693元，特價550元，買20張加贈1張，揪團團購更超值。

「大廳酒吧半自助午餐券／蛋糕券」原價748元，特價600元，可享用「半自助午餐」或兌換700元以下的整模蛋糕，另享買10張送1張的超值回饋。

四大人氣餐廳「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」、「采悅軒中餐廳」聯合推出「美饌四選雙人餐券」，每張優惠1600元，可依餐廳不同提供至多3人用餐的超值優惠，或折抵餐廳消費2000元。

「采悅軒中餐廳」招牌片皮鴨推出創新32種口味新吃法，讓美味再升級，「八色脆皮片皮鴨三吃券」原價每隻2728元，旅展優惠價每隻1800元，每券加贈私房泡菜飯，另享買5張送1張半隻鴨券、買10張送1張全鴨券的雙重回饋。

新竹喜來登並推出超值住宿券「豪華客房雙人住宿券」特價4599元，不僅折扣下殺33折，再加贈「300元餐飲抵用券」，回饋民眾住宿同時輕鬆加選五星美食。

新竹喜來登姐妹飯店「豐邑逢甲商旅」共同推出低至26折的聯合住宿券，「新竹喜來登×豐邑逢甲商旅二選一住宿券」，每張5999元，可入住「新竹喜來登」家庭客房一晚，或選擇「豐邑逢甲商旅」雙人房連續住宿兩晚，或一次入住「豐邑逢甲商旅」兩間客房。

旅展優惠商品可在10月30日至11月21日在新竹喜來登2F「盛宴自助餐廳」、4F「采悅軒中餐廳」、5F「健身中心」及新竹喜來登官網購買，更多活動內容請洽（03）6206000轉行銷公關部。

(中時 )