國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林莿桐鄉，媒體聯訪詢問「傳說對岸有地下賭盤，用了大量資金壓你勝利，會影響大選的選情，蔡英文總統說要查」的看法，韓國瑜表示「希望檢調立刻介入調查」。

韓國瑜說，台灣是有檢調的，有完整的司法程序，希望檢調立刻介入調查，調查得越徹底、越嚴格越好，這場選舉應該乾淨、公平、公正，所有候選人應該把政見講得清清楚楚，不要用抹黑、造謠、謠言等手段，這些都是不健康的，也不符合台灣價值，希望檢調立刻介入調查。

(中時 )