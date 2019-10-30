地下賭盤助攻？韓國瑜：希望檢調立刻介入調查 17:022019/10/30 中時 周麗蘭 、 柯宗緯 、 黃國峰 、 張朝欣 、雲林 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣議員鍾明馨贈送韓國瑜黑蒜頭做的「勝算在握」黑蒜精。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林莿桐鄉，媒體聯訪詢問「傳說對岸有地下賭盤，用了大量資金壓你勝利，會影響大選的選情，蔡英文總統說要查」的看法，韓國瑜表示「希望檢調立刻介入調查」。 韓國瑜說，台灣是有檢調的，有完整的司法程序，希望檢調立刻介入調查，調查得越徹底、越嚴格越好，這場選舉應該乾淨、公平、公正，所有候選人應該把政見講得清清楚楚，不要用抹黑、造謠、謠言等手段，這些都是不健康的，也不符合台灣價值，希望檢調立刻介入調查。 (中時 ) #韓國瑜 #2020大選 #蔡英文 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓國瑜強得可怕！他曝：韓兩套心法打遍天下無敵手 10:592019/10/26 政治 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 蔡英文民調高？ 黃暐瀚、謝龍介質疑盲點 00:012019/10/30 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 隻身挺進韓黑區 高鈞鈞一句話讓人臉紅 - 政治 「論文門」要打到哪？彭文正透露十面埋伏 - 政治 為何力挺韓國瑜？雲林縣長吐沉痛心聲 - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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