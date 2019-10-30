陽明山仰德大道前年發生混凝土泵浦車車禍意外，造成4死8傷的悲劇，全案調查後除了起訴「信詠公司」負責人陳美蘭以及維修技師盧志宏業務過失致死外，還發現40年車齡的混凝土泵浦車，沒有手煞車，竟能順利驗車過關，檢方懷疑當中有人謀不臧的情形，今天同步搜索鴻湧汽車代驗廠等處所，訊後將依偽造文書、貪汙罪複訊。

前年信詠公司混凝土泵浦車，在車輛超重、沒有手煞車的情況下，因傳動軸插銷維修時沒有插上，導致沒有引擎煞車，整輛衝入民宅，除了泵浦車阮姓駕駛當場死亡，還造成轎車駕駛，2名文化大學學生學生死亡，還有8人輕重傷。

檢方發現，40年車齡的泵浦車車身上寫明總重15噸，事故發生時卻有20噸重，煞車力量根本無法負荷，且手煞車已經拆除13年，但驗車都能順利通過，顯示當中一定有問題，懷疑有代驗廠黃牛與監理站之間有人謀不臧的情形，收取高額的代驗費用，讓有如不定時炸彈的泵浦車順利通過驗車。

士林地檢署今指揮調查局、廉政署等單位，今早7點針對桃園一間鴻湧代驗廠展開調查，並依偽造文書、貪汙等罪將人帶回偵訊，現正陸續傳喚相關人等到案說明。

(中時 )