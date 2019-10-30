纏訟13年的台開股票內線交易案，高院更五審今天下午首次開庭，傳訊前總統陳水扁女婿趙建銘等被告，趙建銘否認犯罪，他向法官表示「我沒有購買台開股票，沒有獲利」庭末法官諭知全案候辦。

趙建銘為了躲避媒體拍攝，特地從高院旁的員工餐廳出入口進入，他身穿藍色衣服身材明顯消瘦很多；趙玉柱則是老神在在，開庭前半小時都提前到，還在法庭外閉目養神。

台開案起因「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫 手賺取高額暴利。

趙建銘一審被判刑6年，法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判，二審到更二審都改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最 高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

更四審認定趙建銘、趙玉柱及蘇德建、游世一在重大消息未公開前，賣出台開股票，趙玉柱、游世一獲得475萬元不法所得，因本案繫屬法院逾8年，符合速審法規定，趙等4人都可獲得減刑；趙建銘判刑3年、趙玉柱判刑2年，但最高法院撤銷。

(中時 )