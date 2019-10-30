一年一度「雙11京東全球好物節」即將來到。京東30日宣布，「台灣場」將從11月1日啟動至11月11日，為台灣用戶推出史上最大力度的超級百億補貼千億優惠及5千萬人民幣（約台幣2億多）的台灣專屬優惠。

京東全球售業務部總監王珍30日表示，優惠期間，在商品優惠方面，京東將為台灣民眾推出人民幣188元新人大禮包、眾多秒殺爆品，每天大額神券、預售會場定金膨脹不止5倍、大牌手機5折秒殺、家電天天搶5折、圖書每滿人民幣100元減50元等多種優惠形式，並首次向台灣合資格民眾開放大陸購房優惠，新房全款5折起。

支付優惠方面，京東聯合Mastercard於台灣推出獨家禮遇，台灣的Mastercard信用卡持卡人在促銷期間購物滿人民幣99元，即可減人民幣20元。

運費優惠方面，京東為台灣用戶推出自營商品購物滿人民幣199元、10公斤內免運優惠；此外，京東再加大台灣投入，與LINE購物頻道合作推出京東精選商品專頁，並與 Mobile01推出「11.11京東許願池」抽獎活動，且首次在台北三創生活園區進行線下快閃活動。

王珍說，京東的大數據分析，過去三個月台灣民眾最愛購買的首五類商品依次是手機通訊、數碼、電腦辦公、圖書、家用電器。其中圖書首次入圍；數碼則躍升一位。台灣最愛買的城市依次是新北、台北、台中、桃園、高雄。主要分布年齡，16至25歲佔43％，46歲以上佔15％。台灣銷售成績亮人，決定繼續深耕台灣市場。

(旺報 )