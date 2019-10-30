前立委陳杰和支持者再國民黨中央外抗議，「是我違紀？還是吳敦義違法亂紀？」。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

前立委陳杰和支持者再國民黨中央外抗議，「是我違紀？還是吳敦義違法亂紀？」。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨中央30日召開中常會，以違紀參選立委的理由，開除前立委陳杰黨籍。陳杰下午帶領10多名支持者前往國民黨中央抗議，不滿都還沒登記就開除，史無前例，王金平也說要參選總統，吳敦義敢開除嗎？指責吳敦義對外宣布拒絕擔任韓國瑜競選總部主任委員，事實是韓根本還沒對吳發出邀請，大聲質問拉韓卡朱、拉郭卡韓等動作，為的是什麼？

陳杰和支持者今天在國民黨中央黨部抗議，並高舉「違法亂紀、處斷不公、貪圖私利、攻於心計」看板，點名吳敦義四大罪狀，強調熱愛、忠誠服膺的國民黨，卻因領導人吳敦義的荒腔走板，讓人看笑話，大聲痛批，哪有政黨主席還要把自己列入不分區？

陳杰說，他都還沒正式登記參選立委，國民黨就急著開除他的黨籍，不僅是史無前例，「也是因為我的選情看漲！一定參選到底，不擔心民進黨得利」並砲轟吳敦義才是違法亂紀。

陳杰表示，國民黨規定不得提名違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例。張瀚天曾入獄，國民黨和吳敦義「視而不見」？考紀會淪為迫害忠良的劊子手

陳杰還痛批，2019金門立委補選，陳玉珍違紀參選，國民黨給予撤銷黨籍處分，但是，今年中常會卻又變更處分，改為停權3個月，吳敦義如何能服眾？

張瀚天表示，不再隨之起舞，希望跳脫抹黑選舉手段，為選舉注入正面思考、正面能量。

(中時 )